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19 сентября, 09:52
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Эпосы мира на земле потомков Джангара

Эпосы мира на земле потомков Джангара

VIII международный фестиваль сказителей пройдет в Калмыкии с 22 по 25 сентября, сообщают в Министерстве культуре. Свое участие подтвердили все заявленные делегаты. Это исполнители национальных эпических произведений, ученые, творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного искусств из Сирии, Киргизии, Чечни, Башкортостана, Татарстана, Тывы, Алтая и Бурятии и других регионов.

В программе – круглые столы, концерты, мастер-классы, шествие эпических героев, выставка работ декоративно-прикладного и народного художественного промысла. Напомним, организатор фестиваля - республиканский дом народного творчества, выигравший грант Российского фонда культуры.

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