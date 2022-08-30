Эпосы мира на земле потомков Джангара

VIII международный фестиваль сказителей пройдет в Калмыкии с 22 по 25 сентября, сообщают в Министерстве культуре. Свое участие подтвердили все заявленные делегаты. Это исполнители национальных эпических произведений, ученые, творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного искусств из Сирии, Киргизии, Чечни, Башкортостана, Татарстана, Тывы, Алтая и Бурятии и других регионов.



В программе – круглые столы, концерты, мастер-классы, шествие эпических героев, выставка работ декоративно-прикладного и народного художественного промысла. Напомним, организатор фестиваля - республиканский дом народного творчества, выигравший грант Российского фонда культуры.