16 сентября, 15:58
В Городовиковском районе введены в эксплуатацию две врачебные амбулатории
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Они построены в посёлках Южный и Лазаревский в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Сейчас уже проводятся мероприятия по материально-техническому обеспечению обьектов, а следующим этапом станут получение санэпидзаключения и лицензирование.
Они построены в посёлках Южный и Лазаревский в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Сейчас уже проводятся мероприятия по материально-техническому обеспечению обьектов, а следующим этапом станут получение санэпидзаключения и лицензирование.
Напомним, в восьми районах республики продолжается строительство девяти офисов врачей общей практики. Сейчас на объектах ведутся работы по установке кровли и монтажу внутренних и наружных инженерных сетей.
Фото из аккаунта Минздрава Калмыкии.