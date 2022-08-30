В Городовиковском районе введены в эксплуатацию две врачебные амбулатории

Они построены в посёлках Южный и Лазаревский в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Сейчас уже проводятся мероприятия по материально-техническому обеспечению обьектов, а следующим этапом станут получение санэпидзаключения и лицензирование.



Напомним, в восьми районах республики продолжается строительство девяти офисов врачей общей практики. Сейчас на объектах ведутся работы по установке кровли и монтажу внутренних и наружных инженерных сетей.



Фото из аккаунта Минздрава Калмыкии.