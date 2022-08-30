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16 сентября, 15:58
НовостиСтроительство

В Городовиковском районе введены в эксплуатацию две врачебные амбулатории

В Городовиковском районе введены в эксплуатацию две врачебные амбулатории

Они построены в посёлках Южный и Лазаревский в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Сейчас уже проводятся мероприятия по материально-техническому обеспечению обьектов, а следующим этапом станут получение санэпидзаключения и лицензирование.

Напомним, в восьми районах республики продолжается строительство девяти офисов врачей общей практики. Сейчас на объектах ведутся работы по установке кровли и монтажу внутренних и наружных инженерных сетей.

Фото из аккаунта Минздрава Калмыкии.

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