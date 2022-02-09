Бату Хасиков выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих из Калмыкии

В ходе спецоперации на территории Украины погибли гвардии сержант Хонгр Иванов и капитан Бадма Бадмаев.

Уроженец поселка Шатта Кетченеровского района Хонгр Иванов был профессиональным военным, служил в Ростовской области.

Бадма Бадмаев родился в Лагани. Он также служил по контракту, но в Улан-Удэ.

Наши ребята выбрали нелёгкий, но благородный путь защитников Мира. С честью и мужеством выполняли боевые задачи, - отметил Глава республики. И добавил, семьям погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.