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14 марта, 11:59
НовостиПамять

Бату Хасиков выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих из Калмыкии

Бату Хасиков выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих из Калмыкии

В ходе спецоперации на территории Украины погибли гвардии сержант Хонгр Иванов и капитан Бадма Бадмаев.

Уроженец поселка Шатта Кетченеровского района Хонгр Иванов был профессиональным военным, служил в Ростовской области.

Бадма Бадмаев родился в Лагани. Он также служил по контракту,  но в Улан-Удэ.

Наши ребята выбрали нелёгкий, но благородный путь защитников Мира. С честью и мужеством выполняли боевые задачи, - отметил Глава республики. И добавил, семьям погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

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