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16 ноября, 06:43
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Сегодня состоится концерт «Музыка – душа моя», который посвящается 220-летию М.И.Глинки.

Сегодня состоится концерт «Музыка – душа моя», который посвящается 220-летию М.И.Глинки.

Он пройдет в Калмыцкой госфилармонии. Среди произведений Глинки величайшие образцы русской музыки: оперы «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин».

В концертной программе прозвучат романсы М.И.Глинки на стихи А.С.Пушкина, П.Рындина, И.Козлова, князя С.Голицына, фрагменты из опер «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила», романсы и фрагменты из опер Н.А.Римского-Корсакова, А.С.Даргомыжского, А.Е.Варламова.

Фото: Министерство культуры и туризма РК

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