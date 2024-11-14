Сегодня состоится концерт «Музыка – душа моя», который посвящается 220-летию М.И.Глинки.

Он пройдет в Калмыцкой госфилармонии. Среди произведений Глинки величайшие образцы русской музыки: оперы «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин».

В концертной программе прозвучат романсы М.И.Глинки на стихи А.С.Пушкина, П.Рындина, И.Козлова, князя С.Голицына, фрагменты из опер «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила», романсы и фрагменты из опер Н.А.Римского-Корсакова, А.С.Даргомыжского, А.Е.Варламова.

Фото: Министерство культуры и туризма РК