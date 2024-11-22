В Элисте в Ойрат-Арене прошла уникальная тренировка для ребят с нарушением слуха.

Детям были продемонстрированы различные приемы по боксу, которые проводили опытные тренеры - Кирсан Убушаев и Хонгр Брюгидиков.

После тренировки организовано вкусное угощение после от Федерации бокса РК. А затем начинающим боксерам вручили подарки от руководителя спортивной организации «Федерация бокса Республики Калмыкия» Мутали Сусарова. Также Евгений Кензеев преподнес ребятам благодарности и подарки.

Видео: Школа бокса им. Ц.С Балзанова