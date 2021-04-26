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26 мая, 20:21
НовостиОбществоРелигия

Элистинская и калмыцкая епархия и Управление федеральной службы исполнения наказаний подписали договор о взаимном сотрудничестве

Элистинская и калмыцкая епархия и Управление федеральной службы исполнения наказаний подписали договор о взаимном сотрудничестве

Церемонию возглавили владыка Юстиниан и руководитель ведомства Фарид Хайрулин. Партнерские отношения между сторонами существуют многих лет. В первую очередь, внимание тем, кто отбывает срок наказания, чтобы помочь им вновь обрести общечеловеческие ценности и вернуться к жизни в социуме, найти свое достойное место.

Также архиепископ передал в дар руководителю УФСИН специальную видеотеку, подготовленную отделом религиозного образования и епархиальным отделом тюремного служения. Мероприятие состоялось в рамках просветительской акции «Лента Добра»

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