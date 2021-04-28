«Уралан» - «Астрахань» - 2:0! Элистинская команда вновь одержала победу над соперниками

Второй матч и вновь под дождем. Сегодня «Уралан» играл с «Астраханью». Игра, в отличие от первой, получилась упорной, а развязка наступила лишь во втором тайме.

В этот раз в Элисту вновь пожаловали гости с берегов Волги, класс у них был заметно выше. В первом тайме «Уралан» владел преимуществом и практически не выпускал соперников со своей половины поля, астраханцы отвечали опасными контратаками. Состав жёлто-синих, по сравнению с дебютной игрой, поменялся – отсутствовал автор дубля Дорджи Сангаджиев.

На перерыв команды ушли при счете 0:0. А вот во втором тайме все изменилось. «Уралан» заработал пенальти. Его реализовал Арсланг Гашунов. Спустя несколько минут счет стал 2:0 в пользу хозяев поля. В этот раз отличился Данир Дарбаков. Присутствовавший на игре директор Астраханского клуба Сергей Синяев не скрывал разочарования.

Нельзя не отметить и двенадцатого игрока «Уралана» – болельщиков. Они буквально облепили ближайшие холмы. Пришел посмотреть на игру и министр цифрового развития Алексей Этеев. Видимо, благодаря поддержке всех любителей футбола, наша команда смогла удержать счет и не пропустить, а потому, после матча элистинцы поприветствовали своих фанатов.

Теперь большой футбол вернется в Элисту лишь 16 июня. «Уралан» сыграет с командой из Дагестана. Впереди у нашего клуба две выездные игры.



