В Калмыкии продолжается борьба с саранчовыми вредителями

Почти 17 тысяч гектаров сельскохозяйственных площадей Калмыкии заселены саранчой с превышением порога вредности.

Это Ики-Бурульский, Черноземельский, Целинный, Яшкульский и Кетченеровский районы. Такие данные приводят в главном аграрном ведомстве республики.

Истребительные работы проведены на территории почти в 9 тысяч гектаров, в том числе авиаметодом и наземными средствами.

Для того, чтобы борьба с прожорливыми насекомыми была эффективной, обследования проводятся и на сопредельных землях соседствующих регионов: Ставрополья и Ростовской области. Как сообщают в министерстве, для обеспечения средствами защиты растений сформированы запасы инсектицидов.