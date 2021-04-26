26 мая, 20:03
В Калмыкии продолжается борьба с саранчовыми вредителями
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Почти 17 тысяч гектаров сельскохозяйственных площадей Калмыкии заселены саранчой с превышением порога вредности.
Это Ики-Бурульский, Черноземельский, Целинный, Яшкульский и Кетченеровский районы. Такие данные приводят в главном аграрном ведомстве республики.
Истребительные работы проведены на территории почти в 9 тысяч гектаров, в том числе авиаметодом и наземными средствами.
Для того, чтобы борьба с прожорливыми насекомыми была эффективной, обследования проводятся и на сопредельных землях соседствующих регионов: Ставрополья и Ростовской области. Как сообщают в министерстве, для обеспечения средствами защиты растений сформированы запасы инсектицидов.