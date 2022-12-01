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14 февраля, 09:07
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В Калмыкии продолжается реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги"

В Калмыкии продолжается реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги"

В его рамках в прошлом году на 40% объектов регионального значения применили асфальтобетонные смеси, запроектированные по новым методикам. Это позволило повысить устойчивость дорожного полотна. Что особенно актуально на участках с повышенной интенсивностью и грузонапряженностью: на отрезках пути Яшкуль-Комсомольский-Артезиан, Улан Хол-Лагань, Утта-Юста-Цаган Аман и Георгиевск-Буденновск-Улан Хол.

Отметим, в этом году такое асфальтобетонное покрытие предусмотрено также на автодороге Элиста-Арзгир-Минеральные воды. Об этом сообщает пресс–служба профильного ведомства.

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