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19 октября, 08:32
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Супругов Олега и Цаган Цереновых из Калмыкии чествовали в Год семьи в Государственном Кремлевском Дворце

Супругов Олега и Цаган Цереновых из Калмыкии чествовали в Год семьи в Государственном Кремлевском Дворце

В Москве накануне состоялось церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья года». Он об»единил свыше 11 тысяч пар и лишь 88 вошли в число победителей. Среди них Цереновы из Элисты. Олег Владимирович и Цаган Анджаевна одержали победу в номинации «Семья-хранитель традиций».

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«Забота о семье, поддержка отцовства, материнства и детства – приоритет государственной политики. Об этом многократно говорил Президент Владимир Путин. С будущего года по решению главы государства стартует национальный проект «Семья». И государство приложит все усилия к тому, чтобы таких счастливых, многодетных, многопоколенных семей, как ваши, стало больше. Каждая семья-победительница – образец бесконечной материнской и отцовской любви, родительской ответственности, мудрости, терпения. И, конечно, огромного труда. Каждый пример – по-своему уникален. Это профессиональные династии и семьи, активно участвующие в общественной и культурной жизни своих регионов. Надеюсь, каждая из историй наших победителей послужит для кого-то вдохновением и примером», – отметил Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Фото и видео: Минсоцразвития Республики Калмыкия

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