Участие в выборах Президента России принял ветеран Великой Отечественной Войны, Почетный гражданин Республики Калмыкия Петр Леонтьевич Леонтьев

Он традиционно голосует на избирательном участке в Калмыцком медицинском колледже имени Т. Хахлыновой. На избирательном участке фронтовика встречали участники СВО, бойцы специального отряда быстрого реагирования «Кречет» Управления Росгвардии по РК, курсанты Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН», Государственный хор Республики Калмыкия имени Анатолия Очир-Горяевича Цебекова, а также учащиеся школ и студенты Медицинского колледжа.