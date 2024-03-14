15 марта, 17:01
 7 °C
100,26
91,64
  • BANNER
  • bannerok
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 марта, 13:42
Новости

Участие в выборах Президента России принял ветеран Великой Отечественной Войны, Почетный гражданин Республики Калмыкия Петр Леонтьевич Леонтьев

Участие в выборах Президента России принял ветеран Великой Отечественной Войны, Почетный гражданин Республики Калмыкия Петр Леонтьевич Леонтьев

Он традиционно голосует на избирательном участке в Калмыцком медицинском колледже имени Т. Хахлыновой. На избирательном участке фронтовика встречали участники СВО, бойцы специального отряда быстрого реагирования «Кречет» Управления Росгвардии по РК, курсанты Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН», Государственный хор Республики Калмыкия имени Анатолия Очир-Горяевича Цебекова, а также учащиеся школ и студенты Медицинского колледжа.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия