20 октября, 11:10
При пожаре в Малодербетовском районе погибли женщина и ребенок
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Ночью 19 октября в одном из жилых домов, расположенных в селе Плодовитое Малодербетовского района Республики Калмыкия, произошел пожар. После тушения огня обнаружены тела женщины и ребенка.
Следственным отделом организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы, в том числе пожарно-техническая для определения точной причины возгорания.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: Следком Калмыкии
Пришло ли в ваш дом тепло?