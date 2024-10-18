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20 октября, 11:10
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При пожаре в Малодербетовском районе погибли женщина и ребенок

При пожаре в Малодербетовском районе погибли женщина и ребенок

Ночью 19 октября в одном из жилых домов, расположенных в селе Плодовитое Малодербетовского района Республики Калмыкия, произошел пожар. После тушения огня обнаружены тела женщины и ребенка.

Следственным отделом организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы, в том числе пожарно-техническая для определения точной причины возгорания.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Следком Калмыкии

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