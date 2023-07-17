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18 июля, 11:45
НовостиКриминал

Элистинец предстанет перед судом по обвинению в публичном демонстрировании нацистской символики

Элистинец предстанет перед судом по обвинению в публичном демонстрировании нацистской символики

По версии следствия, обвиняемый, находясь на территории г. Элисты, будучи привлеченным к административной ответственности, в период с 14 июля 2022 года по 27 апреля 2023 года в одной из социальных сетей вновь демонстрировал нацистскую символику, которая запрещена федеральными законами.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Калмыкии.

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