Элистинец предстанет перед судом по обвинению в публичном демонстрировании нацистской символики

По версии следствия, обвиняемый, находясь на территории г. Элисты, будучи привлеченным к административной ответственности, в период с 14 июля 2022 года по 27 апреля 2023 года в одной из социальных сетей вновь демонстрировал нацистскую символику, которая запрещена федеральными законами.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Калмыкии.