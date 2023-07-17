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18 июля, 11:21
НовостиКриминал

Прокуратура республики оспаривает сделку, заключенную в нарушение требований законов о контрактной системе и о защите конкуренции

Прокуратура республики оспаривает сделку, заключенную в нарушение требований законов о контрактной системе и о защите конкуренции

Надзорный орган обратился в арбитражный суд с иском к администрации Манычского СМО и «Управлению развития сельскохозяйственного производства Яшалтинского района».

Прокуратура требует признать недействительными договора подряда на поставку, перевозку щебня и ремонт дороги. в поселке Манычский. Установлено, что заказчиком и подрядчиком по ним выступают одни и те же лица.

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