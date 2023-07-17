Прокуратура республики оспаривает сделку, заключенную в нарушение требований законов о контрактной системе и о защите конкуренции

Надзорный орган обратился в арбитражный суд с иском к администрации Манычского СМО и «Управлению развития сельскохозяйственного производства Яшалтинского района».

Прокуратура требует признать недействительными договора подряда на поставку, перевозку щебня и ремонт дороги. в поселке Манычский. Установлено, что заказчиком и подрядчиком по ним выступают одни и те же лица.