Прокуратура республики оспаривает сделку, заключенную в нарушение требований законов о контрактной системе и о защите конкуренции
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Надзорный орган обратился в арбитражный суд с иском к администрации Манычского СМО и «Управлению развития сельскохозяйственного производства Яшалтинского района».
Прокуратура требует признать недействительными договора подряда на поставку, перевозку щебня и ремонт дороги. в поселке Манычский. Установлено, что заказчиком и подрядчиком по ним выступают одни и те же лица.