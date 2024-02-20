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21 февраля, 12:13
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Сегодня гимнастки из Калмыкии принимают участие в первенстве России по художественной гимнастике во дворце Ирины Винер в Москве

Сегодня гимнастки из Калмыкии принимают участие в первенстве России по художественной гимнастике во дворце Ирины Винер в Москве

В составе сборной – Анастасия Масленникова, Анастасия Вяткина, Диана Цутаева, Алена Басанова, Даниэла Нарин – Шаринова, Дарья Доценко. Юные грации будут оспаривать звание сильнейших в упражнении с Обручами. А накануне спортсменки выступили с булавами и вошли в топ – 20 лучших команд.

Фото: Художественная гимнастика в Республике Калмыкия

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