Сегодня гимнастки из Калмыкии принимают участие в первенстве России по художественной гимнастике во дворце Ирины Винер в Москве

Сегодня у борцов из Калмыкии, проживающих в столице страны, день подготовки к состязанию силы и ловкости. турнир по калмыцкой национальной борьбе «Бөк бәрлдән. Кубок Джангара» пройдет в Москве в воскресенье, сообщило постпредство республики.