Сегодня гимнастки из Калмыкии принимают участие в первенстве России по художественной гимнастике во дворце Ирины Винер в Москве
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В составе сборной – Анастасия Масленникова, Анастасия Вяткина, Диана Цутаева, Алена Басанова, Даниэла Нарин – Шаринова, Дарья Доценко. Юные грации будут оспаривать звание сильнейших в упражнении с Обручами. А накануне спортсменки выступили с булавами и вошли в топ – 20 лучших команд.
Фото: Художественная гимнастика в Республике Калмыкия