Службе экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России – 85 лет

Со дня образования службы и до сегодняшнего дня сотрудники подразделений проводят большую работу, надежно обеспечивая экономическую безопасность государства.

В настоящее время основные усилия службы сосредоточены на противодействии коррупции, декриминализации стратегически важных отраслей экономики, борьбе с хищениями бюджетных средств. Свыше 100 преступлений выявлено в Калмыкии за прошедший год. Из них треть - в крупном и особо крупном размере.

Кроме того, выявлено 10 преступлений, относящихся к прямой коррупции и примерно столько же - связанных с посягательством на бюджетные средства, выделенные на реализацию нацпроектов.

Проведённые профилактические мероприятия позволили снизить количество правонарушений, связанных с подделкой билетов Центробанка.