Альтернативные источники энергии могут сэкономить затраты на производстве

К примеру, энергия солнца и ветра. Высокая цена на электричество заставила местных предпринимателей обратиться к специалистам, которые уже побывали на объектах, чтобы изучить будущее местоположения солнечных панелей и сделать необходимый расчет.

А в Лагани уже оценили преимущества от выработки солнечной энергии. Там в месяц можно сэкономить 90-95 тысяч рублей.

Между тем, перебои с электричеством сократились в населенных пунктах Малодербетовского и Яшкульского районов. Там, где возведены солнечные электростанции.