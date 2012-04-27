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15 февраля, 17:31
НовостиЭкономика

Альтернативные источники энергии могут сэкономить затраты на производстве

Альтернативные источники энергии могут сэкономить затраты на производстве

 К примеру, энергия солнца и ветра. Высокая цена на электричество заставила местных предпринимателей обратиться к специалистам, которые уже побывали на объектах, чтобы изучить будущее местоположения солнечных панелей и сделать необходимый расчет.

А в Лагани уже оценили преимущества от выработки солнечной энергии. Там в месяц можно сэкономить 90-95 тысяч рублей.

Между тем, перебои с электричеством сократились в населенных пунктах Малодербетовского и Яшкульского районов. Там, где возведены солнечные электростанции.

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