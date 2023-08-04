Апелляционная жалоба недобросовестного подрядчика в виде штрафа размере свыше 1,3 млн рублей оставлена без удовлетворения

Прокуратура г. Элисты провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Установлено, что Управлением городского хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации г. Элисты заключен с индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Физкультурная в г. Элисте на сумму свыше 37 млн рублей со сроком окончания работ до ноября 2022 года.

Вместе с тем в срок, предусмотренный контрактом, ремонт автодороги не завершен. Заказчиком в одностороннем порядке с подрядчиком контракт был расторгнут с внесением сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В отношении подрядчика прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательства, предусмотренного контрактом), в результате чего предприниматель оштрафован на сумму более 1,3 млн рублей.

Не согласившись с вынесенным судебным постановлением, подрядчик в вышестоящий суд направил апелляционную жалобу об отмене постановления мирового суда и направлении дела на новое рассмотрение.

Решением Кировского районного суда г. Астрахани постановление мирового судьи оставлено без изменения, апелляционная жалоба предпринимателя – без удовлетворения. Также суд отметил, что не имеется оснований для снижения назначенного штрафа.

В текущем году по итогам электронного конкурса выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Физкультурная в г. Элисте будет осуществлен на сумму 23 840 000 рублей. В настоящее время осуществляется процедура заключения контракта с подрядной организацией.