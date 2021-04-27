Доходы республиканского бюджета за последний год выросли более, чем на 784 миллиона рублей

В эти минуты в Зале заседаний Дома Правительства Калмыкии проходят Публичные слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета за прошлый - 2020 год

С докладом об исполнении главного финансового документа выступает Первый заместитель Председателя Правительства региона - министр финансов Очир Шургучеев

В ходе выступления было отмечено, что в отчетном году имелись определенные сложности в исполнении бюджета. Это связано, прежде всего, с условиями, созданными распространением новой коронавирусной инфекции. Однако, даже несмотря на это, собственные доходы республиканского бюджета выросли на 13,4% или на 784,6 миллионов рублей и составили по итогам 2020 года 6,7 миллиардов рублей.

Объем федеральной поддержки увеличился на 35% или на 3,6 миллиарда рублей и составил 13,7 миллиардов рублей и стал наибольшим за последние годы, в том числе за счет реализации в 2020 году Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия и выделения средств на мероприятия по борьбе с пандемией и ее последствиями. В целом доходы республиканского бюджета превысили объемы 2019 года на 30%

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