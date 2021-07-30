Элиста отмечает свой 156-й День рождения

Из-за пандемии празднования пройдут в несколько этапов. Сегодня на площадках возле образовательных учреждений, а также в парке Победы проходят концерты и сельскохозяйственные ярмарки. А возле культурных объектов появились таблички с QR-кодом. Все подробности у Татьяны Шолоховой.

На площадке возле элистинской школы №10 концерт собрал жителей первого микрорайона и окрестностей. Задорные танцы в исполнении участников детского ансамбля «Байн тег» не оставили никого равнодушными. Среди зрителей и кинорежиссер Элла Манжеева, она выпускница этого учебного заведения. Для нее День города - это особенный праздник.

А ученики Детской школы искусств №2 порадовали собравшихся своим вокальным мастерством.

Таких праздничных площадок в Элисте сегодня 22, возле всех образовательных учреждений города. Ну, а какое торжество без вкусного стола, продукты для него по приятным ценам от производителей можно было приобрести на мини-ярмарке.

В свой День рождения Элиста получила подарок - возле каждого памятника и скульптуры города появились таблички с QR-кодами. Надо только навести камеру смартфона на нее и появится ссылка на сайт города, где размещена вся информация о культурном объекте.

Информация здесь на русском, английском и калмыцком языках, есть также ссылка на видео о той или иной скульптуре или памятнике. По словам главы столичной администрации Дмитрия Трапезникова, до конца недели такие таблички появятся на всех 72 культурных объектах города. Он рассказал также, что мэрия подготовила ещё один подарок элистинцам.

Празднование Дня рождения Элисты продолжается. Завтра жителей столицы ждет большая сельскохозяйственная ярмарка, запуск в небо воздушного шара с пожеланиями и концерт молодежного оркестра.