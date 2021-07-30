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17 сентября, 19:37
НовостиОбщество

В Калмыкии продолжается установка камер фотовидеофиксации

В Калмыкии продолжается установка камер фотовидеофиксации

Новая техника будет отслеживать не только превышение скорости, но и заезд на стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора и прочие правонарушения.

На сегодня смонтировано уже 42 таких комплекса. В Элисте они будут располагаться на всех особо опасных участках дороги, определённых ГИБДД и Министерством цифрового развития. Сейчас работа продолжается в районах. Все камеры будут установлены до конца месяца.

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