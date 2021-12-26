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30 января, 15:00
НовостиЗдравоохранение

Как получить рецепт на лекарство?

Как получить рецепт на лекарство?

На этот вопрос отвечает пресс-служба Горполиклиники. 

На время карантина пациенты, которым требуется продлить рецепт, могут оставить все необходимые документы в регистратуре медучреждения.

А после оформления рецепта его можно забрать у специалистов регистратуры, предварительно уточнив у медсестры своего участка или по телефону 4-00-30.

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