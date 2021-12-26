Как получить рецепт на лекарство?

На этот вопрос отвечает пресс-служба Горполиклиники.

На время карантина пациенты, которым требуется продлить рецепт, могут оставить все необходимые документы в регистратуре медучреждения.



А после оформления рецепта его можно забрать у специалистов регистратуры, предварительно уточнив у медсестры своего участка или по телефону 4-00-30.