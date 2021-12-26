30 января, 15:00
Как получить рецепт на лекарство?
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На время карантина пациенты, которым требуется продлить рецепт, могут оставить все необходимые документы в регистратуре медучреждения.
На этот вопрос отвечает пресс-служба Горполиклиники.
На время карантина пациенты, которым требуется продлить рецепт, могут оставить все необходимые документы в регистратуре медучреждения.
А после оформления рецепта его можно забрать у специалистов регистратуры, предварительно уточнив у медсестры своего участка или по телефону 4-00-30.