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28 апреля, 10:04
Новости

Сегодня отмечают свой профессиональный праздник работники службы скорой медицинской помощи

Сегодня отмечают свой профессиональный праздник работники службы скорой медицинской помощи

По словам главного врача Республиканского Центра скорой медпомощи и медицины катастроф, Кишты Хулхачиевой, за сутки на линии заступают 23 бригады, включая 8 врачебных и 2 фельдшерские бригады, которые работают в Элисте, а также другие группы, действующие на территории республики. В день на службу поступает примерно 300 вызовов и большая часть из них – это звонки от жителей столицы. Большинство вызовов связано со здоровьем сердечно-сосудистой системы, травмами, острой хирургической патологией и инфекционными заболеваниями.

Отметим, что Служба в Калмыкии имеет одну станцию в Элисте, одну подстанцию в селе Троицкое и 12 отделений в составе районных больниц. об этом сообщается в телеграм-канале регионального минздрава.

Видео: Минздрав Калмыкии

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