Детей из неполных и многодетных семей ждут подарки к Новому году

Продовольственные товары длительного хранения, одежду, игрушки, книги и многое другое представители бизнес-сообщества собирали в течение месяца, а потом передали в Комплексный центр социального обслуживания населения.

Так называемые, «Коробки радости» были установлены в здании Дома предпринимателя. Благотворительная акция проводится уже второй год. Ее цель – приобщить бизнес к помощи нуждающимся категориям граждан. Активно поддержал это движение и Валентин Нимгиров. Вместе с 6-летним сыном Игорем они подготовили большой подарок ребятам.