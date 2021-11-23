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22 декабря, 10:03
НовостиБлаготворительность

Детей из неполных и многодетных семей ждут подарки к Новому году

Детей из неполных и многодетных семей ждут подарки к Новому году

Продовольственные товары длительного хранения, одежду, игрушки, книги и многое другое представители бизнес-сообщества собирали в течение месяца, а потом передали в Комплексный центр социального обслуживания населения.

Так называемые, «Коробки радости» были установлены в здании Дома предпринимателя. Благотворительная акция проводится уже второй год. Ее цель – приобщить бизнес к помощи нуждающимся категориям граждан. Активно поддержал это движение и Валентин Нимгиров. Вместе с 6-летним сыном Игорем они подготовили большой подарок ребятам.

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