7 июня, 14:03
 21 °C
88,65
72,93
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 июня, 10:53
НовостиСобытие

Сегодня профессиональный праздник российских мелиораторов

Сегодня профессиональный праздник российских мелиораторов

Специалисты этой профессии в Калмыкии – на вес золота. И не только потому что их мало, а потому что проблем много. Маловодная республика нуждается в них почти так же, как в аграриях. Им-то и предстоит решать вопрос с пересыханием, и без того, редких водоемов.

Так, на этой неделе резонанс вызвало сообщение о том, что заповедное озеро Маныч-Гудило обмелело. Как говорят в профильном министерстве, на это повлияли аномально жаркое минувшее лето, отсутствие осадков, сухие и бесснежные зимы. Пересыхание грозит исчезновением обитающих там краснокнижных птиц.

Напомним, река «Западный Маныч», обтекая остров, образует два рукава – левый протекает по территории Ставрополья, правый – по Калмыкии, но плотина проходит через федеральную дорогу и является глухой дамбой. Потому пропускной способности нет. Как результат - наблюдается резкий рост минерализации, активируются процессы гниения растительности в летнее время. Из-за чего водный режим нарушен.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия