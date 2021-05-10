Сегодня профессиональный праздник российских мелиораторов

Специалисты этой профессии в Калмыкии – на вес золота. И не только потому что их мало, а потому что проблем много. Маловодная республика нуждается в них почти так же, как в аграриях. Им-то и предстоит решать вопрос с пересыханием, и без того, редких водоемов.

Так, на этой неделе резонанс вызвало сообщение о том, что заповедное озеро Маныч-Гудило обмелело. Как говорят в профильном министерстве, на это повлияли аномально жаркое минувшее лето, отсутствие осадков, сухие и бесснежные зимы. Пересыхание грозит исчезновением обитающих там краснокнижных птиц.

Напомним, река «Западный Маныч», обтекая остров, образует два рукава – левый протекает по территории Ставрополья, правый – по Калмыкии, но плотина проходит через федеральную дорогу и является глухой дамбой. Потому пропускной способности нет. Как результат - наблюдается резкий рост минерализации, активируются процессы гниения растительности в летнее время. Из-за чего водный режим нарушен.