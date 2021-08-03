Делегация Калмыкии приняла участие в «Джангариаде», которая сегодня завершилась в Петропавловске-Камчатском

Организатор – общество «Бумбин Орн», объединяющее уроженцев степного края по всей стране. Вместе с артистами Феликсом Шорваевым и Айсой Брюгидиковой, на турнир приехал руководитель администрации Главы республики Чингис Бериков. Он вручил приветственный адрес Бату Хасикова всем землякам, проживающим на Камчатке. Мероприятие проводится не в первый раз. После концертной программы, состоялись соревнования по национальной борьбе и стрельбе из лука.

Также гости смогли отведать блюда кочевого народа и попробовать калмыцкий чай.