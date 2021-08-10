Единственное академическое учреждение республики - Калмыцкий научный центр отмечает 80-летие

В сентябре 2016 года КИГИ РАН был преобразован в «Калмыцкий научный центр Российской академии наук».

Генетическая лаборатория - одно из достижений научного центра республики последних лет. Она проводит анализ костных останков из курганов, древних погребений бронзового века. Также здесь изучают наследственные патологии человека, животных и растений на самом современном оборудовании. Важность и необходимость таких лабораторий, и успехи калмыцких ученых – одна из главных тем, которые обсудили на заседании, посвящённом юбилею учреждения.

В калмыцкими коллегами давно и успешно сотрудничает профессор РАН Наталья Жуковская. Впервые сюда она приехала в 1967 году. С тех пор – на постоянной связи. Один из самых известных ученых страны занимается этнологией и антропологией. В фокусе ее внимания - также Монголия, Тыва, Бурятия. В степные края приехала с бесценными подарками.

Коллектив Научного центра поздравил председатель правительства региона Юрий Зайцев. Он отметил, что ученые степного края вносят неоценимый вклад в развитие Калмыкии и России, в целом.

Не раз в ходе заседания вспоминали важные вехи в истории учреждения. Научно-исследовательский институт языка, литературы и истории был создан по постановлению Совета Народных комиссаров Калмыцкой АССР в 1941 году. Первым директором стал Иван Илишкин. Яркий след оставили такие известные деятели, как: этнограф Урубжур Эрдниев, фольклорист Анатолий Кичиков, языковед Дорджи Павлов, востоковед Церен-Дорджи Номинханов и многие другие. Нынешнее поколение ученых достойно продолжает дело наставников, отметил в своем выступлении и ректор КалмГУ Бадма Салаев. Сейчас в этих стенах трудятся

98 человек. 12 из них – доктора наук, 19 – кандидатов. Они ставят перед собой высокие задачи. И сохраняют статус учреждения как научного, духовного и интеллектуального центра Калмыкии.