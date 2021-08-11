Сегодня православные верующие отмечают день памяти Сергия Радонежского

Это один из самых чтимых Святых, основатель нескольких обителей, в том числе – Троице-Сергиевой Лавры. По преданию, именно к нему в 1380 году обратился Дмитрий Донской, отправляясь на Куликовскую битву. Преподобный дал ему свое благословение и отправил с московским князем двух Иноков Пересвета и Ослябю. Почитают чудотворца и верующие Калмыкии.

В 2007 году перед Казанским кафедральным собором была установлена статуя игумена. За основу взяли самую древнюю икону с вышитым ликов Сергия Радонежского, датируемую 1422 годом. Почтить память Святого, помолится у иконы с его изображением прихожане могут в храме Святой Софии Элисты.