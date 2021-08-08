Калмыкия вошла в число 82-х субъектов, которым одобрена заявка на бюджетный кредит для развития инфраструктуры
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Сегодня об этом на совещании по видеоконференцсвязи сообщил Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.
Бату Хасиков поблагодарил Правительство за оказанную поддержку. Сообщает пресс-служба Главы региона.
Как было отмечено, сейчас реализуется инвестиционный проект по комплексной застройке микрорайона «Молодежный» в Элисте. Будут возведены жилые дома, новая дорога, обустроена парковая зона и приобретены пассажирские автобусы. Это позволит создать новые рабочие места в сфере ЖКХ, транспорта и торговли. Строительство современного микрорайона площадью 32 гектара с благоустроенной территорией задаст новый вектор в развитии строительной и дорожной отрасли Калмыкии, отметил Бату Хасиков.