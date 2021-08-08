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6 октября, 14:08
НовостиЭкономика

Калмыкия вошла в число 82-х субъектов, которым одобрена заявка на бюджетный кредит для развития инфраструктуры

Калмыкия вошла в число 82-х субъектов, которым одобрена заявка на бюджетный кредит для развития инфраструктуры

Сегодня об этом на совещании по видеоконференцсвязи сообщил Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Бату Хасиков поблагодарил Правительство за оказанную поддержку. Сообщает пресс-служба Главы региона.

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Как было отмечено, сейчас реализуется инвестиционный проект по комплексной застройке микрорайона «Молодежный» в Элисте. Будут возведены жилые дома, новая дорога, обустроена парковая зона и приобретены пассажирские автобусы. Это позволит создать новые рабочие места в сфере ЖКХ, транспорта и торговли. Строительство современного микрорайона площадью 32  гектара с благоустроенной территорией задаст новый вектор в развитии строительной и дорожной отрасли Калмыкии, отметил Бату Хасиков.

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