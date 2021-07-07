В Калмыкии продолжается работа по развитию сферы здравоохранения

В первую очередь, обновляется медицинское оборудование на более новое и современное. В рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который входит в целевой нацпроект закуплено оборудование для лечения онкобольных, которое уже установлено и используется специалистами. Это автоматический анализатор для иммуноферментного анализа и 5 эндоскопов для видеоэндоскопической диагностики и проведения гастроскопии, колоноскопии, бронхоскопии.

Как отметил Глава Калмыкии Бату Хасиков: "Мы продолжаем создавать достойные условия для борьбы с онкологическими заболеваниями, чтобы наши жители могли проходить лечение в родной республике". Он добавил, что в этом году планируется организовать в регионе центр амбулаторной онкологической помощи. Глава Калмыкии также отметил: "Отрадно, что в этом деле нам помогают сами земляки. На протяжении многих лет оказывает поддержку мой друг, известный хирург-онколог Бадма Башанкаев. Ему хорошо удаётся взаимодействовать с федеральными коллегами, отстаивать интересы Калмыкии и добиваться благ для родной республики".