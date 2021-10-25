Единая дежурно-диспетчерская служба сменила место расположения

Теперь она находится в 3 микрорайоне. На новом месте работы тех, кто в любое время суток возьмет трубку и окажет необходимую помощь, побывал руководитель муниципалитета Дмитрий Трапезников и глава города Николай Орзаев.

Теперь сотрудники ЕДДС будут работать в оперативном зале с автоматизированными рабочими местами системы 112. Также помещение оснащено системой мониторинга и контроля устранения аварий на объектах ЖКХ, метеостанцией и комплексной системой оповещения населения.