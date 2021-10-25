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24 ноября, 11:26
Новости

Эдуард Сагалаев, Рифат Сабитов и Владимир Соловьев приняли участие в международном конгрессе телевещателей

Эдуард Сагалаев, Рифат Сабитов и Владимир Соловьев приняли участие в международном конгрессе телевещателей

В рамках XXV Международного конгресса Национальной Ассоциации телевещателей (НАТ) участники обсудили взаимоотношения телевидения и интернета . Форум стартовал накануне в Москве, в этом году он проходит под девизом «ТВ+Digital. Смешать, но не взбалтывать».

В мероприятии принимают участие президент НАТ Эдуард Сагалаев, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, а также представители органов власти, федеральных и региональных телерадиокомпаний, операторов связи и телекоммуникационных производителей.

Участники обсуждают вопросы мультимедийного контента, изменения на рынке медиапотребления, гибридных видеоформатов, сторителлинг в соцсетях, новые подходы к проектированию телевизионных студий и другие темы.

В рамках форума также состоялась церемония вручения премии имени Владимира Зворыкина за достижения в области развития телевидения.

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