24 ноября, 09:52
 1 °C
84,17
74,83
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 ноября, 10:54
НовостиБлаготворительностьОбществоЗдравоохранение

Врачи-волонтёры из сети частных медицинских клиник провели приём подопечных Малодербетовского дома-интерната для престарелых и инвалидов

Врачи-волонтёры из сети частных медицинских клиник провели приём подопечных Малодербетовского дома-интерната для престарелых и инвалидов

Медики осмотрели пациентов, семерым рекомендовали плановое лечение, ещё одному необходима замена протеза коленного сустава. Помощь в клинике окажут бесплатно.

Кроме того, учреждению были переданы 120 полотенец и 7 специализированных кроватей с электроприводом, что заметно облегчит труд младшего медицинского персонала.

2 3

4

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия