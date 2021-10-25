24 ноября, 10:54
Врачи-волонтёры из сети частных медицинских клиник провели приём подопечных Малодербетовского дома-интерната для престарелых и инвалидов
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Медики осмотрели пациентов, семерым рекомендовали плановое лечение, ещё одному необходима замена протеза коленного сустава. Помощь в клинике окажут бесплатно.
Кроме того, учреждению были переданы 120 полотенец и 7 специализированных кроватей с электроприводом, что заметно облегчит труд младшего медицинского персонала.