31 марта, 08:42
Сегодня жители республики смогут посетить выставку, посвященную народному художнику РСФСР, Заслуженному деятелю искусств Калмыцкой АССР - Киму Ольдаеву
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В этом месяце ему исполнилось бы 90 лет. Как нам сообщили в Национальном музее имени Пальмова, вниманию посетителей будет представлено 60 авторских работ. Стоит отметить, что некоторые из них ранее нигде не экспонировались, хранились в семье и частных коллекциях.
В этом месяце ему исполнилось бы 90 лет. Как нам сообщили в Национальном музее имени Пальмова, вниманию посетителей будет представлено 60 авторских работ. Стоит отметить, что некоторые из них ранее нигде не экспонировались, хранились в семье и частных коллекциях.
Подробнее об этом расскажем в выпуске Вестей на телеканале Россия 1.