Сегодня жители республики смогут посетить выставку, посвященную народному художнику РСФСР, Заслуженному деятелю искусств Калмыцкой АССР - Киму Ольдаеву

В этом месяце ему исполнилось бы 90 лет. Как нам сообщили в Национальном музее имени Пальмова, вниманию посетителей будет представлено 60 авторских работ. Стоит отметить, что некоторые из них ранее нигде не экспонировались, хранились в семье и частных коллекциях.



Подробнее об этом расскажем в выпуске Вестей на телеканале Россия 1.