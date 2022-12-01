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31 марта, 08:42
Новости

Сегодня жители республики смогут посетить выставку, посвященную народному художнику РСФСР, Заслуженному деятелю искусств Калмыцкой АССР - Киму Ольдаеву

Сегодня жители республики смогут посетить выставку, посвященную народному художнику РСФСР, Заслуженному деятелю искусств Калмыцкой АССР - Киму Ольдаеву

В этом месяце ему исполнилось бы 90 лет. Как нам сообщили в Национальном музее имени Пальмова, вниманию посетителей будет представлено 60 авторских работ. Стоит отметить, что некоторые из них ранее нигде не экспонировались, хранились в семье и частных коллекциях.

Подробнее об этом расскажем в выпуске Вестей на телеканале Россия 1.

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