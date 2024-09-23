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25 сентября, 13:09
НовостиСобытиеКриминал

Две квартиры у бывшего инспектора Госавтоинспекции отсудили в Калмыкии

Две квартиры у бывшего инспектора Госавтоинспекции отсудили в Калмыкии

Недвижимое имущество в городе Кисловодск оценивалось стоимостью более 10 млн рублей. Установлено, что бывший инспектор ГАИ в период прохождения государственной службы с 2019 по 2021 годы на денежные средства, законность получения которых не подтверждена, приобрел объекты недвижимости в курортном городе. С целью сокрытия этого факта право собственности на имущество он оформил на своих близких родственников и свойственников.

За допущенные нарушения сотрудник дорожной полиции уволен со службы в связи с утратой доверия. Приговором суда он признан виновным в совершении преступлений коррупционной направленности, связанных со взяточничеством и служебным подлогом. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время во исполнение судебного решения две квартиры обращены в доход государства.

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