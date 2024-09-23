«Двухфакторная теория «мотивации» Google: почему ИТ-гигант подвергает опасности своих пользователей» такую тему обсудили в Общественной палате РФ.

Вниманию были уделены массовые жалобы россиян на продукты Google, в том числе почту Gmail, а также затронули вопросы кибербезопасности при взаимодействии с иностранными ИТ-гигантами.

Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, эксперт РОЦИТ Рифат Сабитов подчеркнул, что Россия ежедневно сталкивается с дискриминационной политикой западных платформ, работающих на территории РФ. Позже добавил, что Google, несмотря на свою популярность, остается крайне небезопасным для россиян.

«У нас уже есть пример, как на территории Российской Федерации этот ИТ-гигант перестал обслуживать свои серверы, что сказывается на качестве работы видеохостинга YouTube и всех дополнительных услуг от Google, которыми мы пользуемся. Это, конечно, угрожает безопасности персональных данных каждого гражданина, который ими пользуется. Кроме того, как выяснилось, не работает или работает с перебоями двойная аутентификация Gmail. Поэтому мы понимаем, что наши персональные данные сегодня практически в этой системе Google, во всех ее услугах, не защищены», — сказал Рифат Сабитов.

Сессию продолжил заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Говоря о Google, депутат обратил внимание на то, что это — большая транснациональная корпорация, которая имеет свою политическую повестку и четко связана с повесткой недружественных стран. Он напомнил, что недавно ИТ-гигант был официально признан монополистом — это говорит о том, что даже в США считают, что Google является опасным партнером.

Отдельно Артем Кирьянов рассказал о политике Google в отношении российского законодательства.

«Google абсолютно игнорирует все наши законодательные новеллы, требования органов государственной власти. И главное, конечно, игнорирует самих пользователей. То, что делает данная корпорация в России, в российском сегменте интернета, — это абсолютный волюнтаризм», — подчеркнул спикер.

Артем Кирьянов добавил, что никакого доверия россияне к корпорации и к связанным с ней платформам испытывать не могут. Более того, такое доверие может привести к очень печальным последствиям:

«Почтовый сервис Gmail, например, популярен среди россиян не потому, что удобен или безопасен, а потому что создается автоматически при регистрации аккаунта в Google. И эта история обязательна практически для любого телефона с операционной системой Android. Это неприкрытый монополизм, неприкрытое давление», — обратил внимание присутствующих Артем Кирьянов.

При этом, отметил депутат, — российские пользователи должны понимать, что даже использование Gmail никто не гарантирует. То есть в какой-то момент она может стать недоступной для россиян по решению Google. И пользователь потеряет то, что у него в этой почте хранилось, в том числе персональные данные.

Депутат напомнил, что недавно Google перестал подтверждать подлинность аккаунтов на Gmail, привязанных к российским номерам телефонов. Несмотря на противоречивые сообщения о данном сбое и частичной работоспособности почты у ряда пользователей, Артем Кирьянов рекомендует пользователям перейти на отечественные площадки.

«Российским пользователям необходимо перенести все свои данные с сервисов Google, поскольку сегодняшняя ситуация, очень напряженная в контексте антироссийских санкций и их нарастания. Также мне стало известно, что в РОЦИТ стали поступать сообщения о неполадках почтового сервиса Gmail от Google, и пользователи как раз жалуются на проблему с двухфакторной аутентификацией. Не приходят им SMS», — отметил Артем Кирьянов.

Участники обсуждения говорили также о том, что почтовые ящики пользователей представляют интерес для преступников, для которых это хорошая возможность получить находящиеся там персональные сведения о каком-либо человеке.

Еще одну проблему кибербезопасности поднял журналист, блогер, политолог и военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он обратил внимание коллег на то, что подавляющее большинство смартфонов, которыми пользуются россияне, используют зарубежное ПО.

«Суть в том, что практически все программное обеспечение оснащено чем? Набором виртуальной клавиатуры. Это информация в состоянии сниматься с телефона без всяких проблем, попадая к противнику. Единственное, что сейчас затрудняет его работу, о чем знает любой разведчик — это вал информации. То есть если средний пользователь 6 часов стучит по клавишам своего телефона, можете себе представить, какой объем нужно обработать, даже если вы работаете с конкретным человеком по его телефону», — сказал Михаил Онуфриенко.

Остро стоит и вопрос сбора компанией Google персональных данных российских пользователей. Эксперты не исключают, что этот факт может быть одной из причин, по которой ИТ-гигант фактически продолжает работать на территории РФ.