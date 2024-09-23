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25 сентября, 13:29
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Представительницы слабого пола Калмыкии сегодня приняли участие во Всероссийском женском форуме «Вместе-7Я».

Представительницы слабого пола Калмыкии сегодня приняли участие во Всероссийском женском форуме «Вместе-7Я».

Деловая программа включает стратегические и экспертные сессии, дискуссионные площадки, сообщила пресс – служба регионального Минсоцразвития. Форум стал крупнейшей площадкой, объединяющей женщин – лидеров со всех регионов России в целях решения особенно актуальных в Год семьи проблем народосбережения, укрепления традиционных семейных ценностей, демографии, а также экономики и популяризации женского предпринимательства.

Организаторами форума выступают «Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов», региональная общественная организация содействия развитию бизнеса «Клуб женщин предпринимателей» при поддержке Правительства Тульской области.

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