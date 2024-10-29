Две кражи раскрыты в Калмыкии

За прошедшие сутки сотрудники полиции раскрыли две кражи, совершенные на территории республики.

В Элисте у местной жительнице был похищен телефон стоимостью более 15 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Управления МВД России по Элисте был установлен и задержан подозреваемый, ранее неоднократно судимый житель Элисты.

Мужчина признался, что, находясь в одном из продуктовых магазинов, украл телефон у незнакомой женщины, сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.

В Лаганском районе сотрудниками МО «Лаганский» было установлено, что 24-летний местный житель проник в недостроенный дом и совершил кражу пластиковых окон, которые затем продал по объявлению.

По указанным фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.