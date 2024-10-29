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31 октября, 11:21
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У жителя Лаганского района конфисковали автомобиль

У жителя Лаганского района конфисковали автомобиль

Судом установлено, что водитель, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь сел за руль нетрезвым.

Он признан виновным. В судебном процессе государственный обвинитель поставил вопрос о конфискации автомобиля, принадлежащего подсудимому и использованного им при совершении преступления.

Суд согласился с доводами прокурора и назначил водителю наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Автомобиль, на котором он был задержан, конфискован приговором суда.

Видео: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

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