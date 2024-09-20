Два человека погибли и шестеро пострадали. Авария произошла 21 сентября на трассе «Ростов-Волгодонск» возле поселка Победа.

Столкнулись легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. От удара иномарка оказалась в кювете, а легковой автомобиль был разорван. Оба транспортных средства загорелись.

Микроавтобус, принадлежащий ростовскому перевозчику, возвращался в Ростов-на-Дону после экскурсии в Калмыкию. В нем находились 21 пассажир, среди которых - двое детей и 54-летний водитель, сообщили сегодня в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.