На дорогах Калмыкии жертвами аварии стали два человека, а 17 –получили травмы различной степени тяжести.

Трагедия произошла на региональной трассе « Яшкуль-Комсомольский-Артезиан», где 84-ти летний житель Москвы не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. Он скончался на месте происшествия. Так же, как и пассажир транспортного средства в Яшалтинском районе.

За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 13 ДТП. В поле зрения инспекторов ГАИ оказались и те, кто сел за руль в пьяном виде. Задержано и отстранено от управления 20 водителей.