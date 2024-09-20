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23 сентября, 12:38
НовостиСобытиеПроисшествия

На дорогах Калмыкии жертвами аварии стали два человека, а 17 –получили травмы различной степени тяжести.

На дорогах Калмыкии жертвами аварии стали два человека, а 17 –получили травмы различной степени тяжести.

Трагедия произошла на региональной трассе « Яшкуль-Комсомольский-Артезиан», где 84-ти летний житель Москвы не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. Он скончался на месте происшествия. Так же, как и пассажир транспортного средства в Яшалтинском районе.

За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 13 ДТП. В поле зрения инспекторов ГАИ оказались и те, кто сел за руль в пьяном виде. Задержано и отстранено от управления 20 водителей.

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