Единый классный час провели сегодня, 23 сентября, в образовательных организациях республики. После торжественной линейки во многих школах, в рамках внеурочного занятия «Разговоры о важном», состоялся единый классный час «Путь зерна».

Калмыкия - аграрная республика, где придается большое значение развитию сельскохозяйственного сектора экономики. Не случайно идея создания аграрных классов получила поддержку у президента России Владимира Путина. В республике, как сообщает министерство образования и науки РК, активно включились в продвижение проекта. В школах региона ребята уже приступили к занятиям по агротехническому профилю.

Вот и единый классный час «Путь зерна» направлен на понимание учащимися важности агропромышленного комплекса, который пополняет продуктовую базу России. Таким образом обеспечивается продовольственная безопасность страны и вносится огромный вклад в развитие государства.

Образовательные учреждения Калмыкии призваны помочь школьникам понять значимость современных технологий в аграрной сфере, воспитать уважение к сельскому труду. А также глубокое уважение к тем, кто самоотверженно трудится во всех сферах сельского хозяйства. Педагоги школ республики совместно с преподавателями Калмыцкого государственного университета работают над подготовкой учебных планов и проведением занятий. Они планируют встречи с потенциальными работодателями и представителями сельхозпредприятий, фермерских хозяйств. В приоритете - тематические лекции, мастер-классы, практические занятия, проектная деятельность, деловые игры, экскурсии на агропредприятия.

Как считают эксперты, подобная работа поможет школьникам получить первоначальные знания в аграрной сфере и уверенно планировать профессиональное будущее.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия