В Лаганском районе при пожаре погиб человек.

Ночью, 30 сентября, на животноводческой стоянке Лаганского района произошел пожар. На месте происшествия обнаружено тело мужчины.

По данному факту проводит проверку Черноземельский межрайонный следственный отдел. Возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Но следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего. Для того, чтобы выяснить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.