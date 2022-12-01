ДТП со смертельным исходом на 9 километре автодороги «Элиста-Арзгир-Минеральные-Воды»

По данным МВД по РК, 30 января в 19:10 произошло столкновение трех машин: «Лада-Калина» под управлением 59-летнего жителя Элисты, «Рено-Логан» под управлением 53-летнего жителя Ики-Бурульского района, которое по инерции продолжило движение и совершило касательное столкновение с «Лада-Гранта» под управлением 65-летнего жителя Юстинского района.



На месте происшествия от полученных травм скончался пассажир машины «Лада-Калина», водитель транспортного средства погиб в медучреждении.



Кроме того, при транспортировке в медучреждение скончалась пассажир «Рено-Логан», 47-летняя жительница Ики-Бурульского района. Водитель и еще один пассажир «Рено-Логан» доставлены в медучреждение. Водитель «Лада-Гранта» не пострадал.



По факту ДТП СО МО МВД России «Приютненский» возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.



Фото: https://t.me/mvdkalmykia