31 января, 19:32
 0 °C
76,3
70,52
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
31 января, 07:58
Новости

ДТП со смертельным исходом на 9 километре автодороги «Элиста-Арзгир-Минеральные-Воды»

ДТП со смертельным исходом на 9 километре автодороги «Элиста-Арзгир-Минеральные-Воды»

По данным МВД по РК, 30 января в 19:10 произошло столкновение трех машин: «Лада-Калина» под управлением 59-летнего жителя Элисты, «Рено-Логан» под управлением 53-летнего жителя Ики-Бурульского района, которое по инерции продолжило движение и совершило касательное столкновение с «Лада-Гранта» под управлением 65-летнего жителя Юстинского района.

На месте происшествия от полученных травм скончался пассажир машины «Лада-Калина», водитель транспортного средства погиб в медучреждении.

Кроме того, при транспортировке в медучреждение скончалась пассажир «Рено-Логан», 47-летняя жительница Ики-Бурульского района. Водитель и еще один пассажир «Рено-Логан» доставлены в медучреждение. Водитель «Лада-Гранта» не пострадал.

По факту ДТП СО МО МВД России «Приютненский» возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Фото: https://t.me/mvdkalmykia

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия