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30 января, 11:53
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Республиканский русский театр драмы и комедии стал участником федеральной программы "Больших гастролей"

Республиканский русский театр драмы и комедии стал участником федеральной программы "Больших гастролей"

Это один из самых масштабных проектов, в котором участвуют известные столичные и региональные театры. Всего в этом году поступило 477 заявок. Из них по межрегиональному направлению выбраны 98 победителей.

Наш театр получил возможность поучаствовать в обменных гастролях с Русским театром драмы и комедии Карачаево-Черкесской республики. Первые выезды труппы начнутся уже в апреле.

Труппа представит публике сразу четыре спектакля: "Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях", мюзикл "Про Федота-стрельца", легенду "Утренняя фея" и комедию "Сон в летнюю ночь" по пьесе Шекспира.

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