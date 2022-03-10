В Калмыкии продолжается затопление лиманов

В этом году оно проходит согласно графику на всей запланированной площади — это чуть более 26 тысяч гектаров. О плюсах лиманного орошения, и о том, как сейчас проходит затопление территорий в Малодербетовском районе смотрите в нашем репортаже.

На сегодняшний день в самом разгаре затопление угодий под кормовые культуры в хозяйствах Кетченеровского, Малодербетовского, Октябрьского, Черноземельского и Яшкульского районов.

В Малодербетовском районе в этом году затопление лиманов началось позже из-за погодных условий. Несмотря на это, плановый объем, а это свыше 8800 гектаров, здесь намерены выполнить в срок. На сегодня уже затоплено 1500 гектаров, благодаря своевременной подаче достаточного количества воды с Сарпинской оросительно-обводнительной системы.

Лиманное орошение в Калмыкии - важный фактор создания и укрепления кормовой базы для животноводства, роста урожаев кормовых и зерновых яровых культур. Оно повышает плодородие засушливых степных земель.

«Лиманная стратегия» становится одним из приоритетов экономической политики региона. Высокая продуктивность лиманов, низкие затраты на их строительство, простота эксплуатации предопределяют перспективность такого орошения для производства кормовых культур. Их урожайность на инженерных лиманах в 2,5 раза выше суходольных.

Через пару месяцев стартуют подготовительные мероприятия по сенокошению. Его планируют начать уже в конце мая.