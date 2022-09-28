Сегодня - Международный день анимации

В Калмыкии к этому дню приурочили презентацию мультфильма по мотивам калмыцкого героического эпоса "Джангар" - "Вселенная эмоций". Картина создана на двух языках – калмыцком и русском, её автор - детская лаборатория анимации. Она была создана Национальным фондом "Наследие бумбы".



Юные мультипликаторы в своей работе использовали технику бумажной перекладки и покадровой анимации. Помощь в этом им оказала студия из Санкт-Петербурга.



Фото взято в свободном доступе.