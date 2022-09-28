28 октября, 06:47
Сегодня - Международный день анимации
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В Калмыкии к этому дню приурочили презентацию мультфильма по мотивам калмыцкого героического эпоса "Джангар" - "Вселенная эмоций". Картина создана на двух языках – калмыцком и русском, её автор - детская лаборатория анимации. Она была создана Национальным фондом "Наследие бумбы".
В Калмыкии к этому дню приурочили презентацию мультфильма по мотивам калмыцкого героического эпоса "Джангар" - "Вселенная эмоций". Картина создана на двух языках – калмыцком и русском, её автор - детская лаборатория анимации. Она была создана Национальным фондом "Наследие бумбы".
Юные мультипликаторы в своей работе использовали технику бумажной перекладки и покадровой анимации. Помощь в этом им оказала студия из Санкт-Петербурга.
Фото взято в свободном доступе.
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