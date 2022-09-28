28 октября, 11:40
 9 °C
61,57
61,36
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 октября, 06:47
Новости

Сегодня - Международный день анимации

Сегодня - Международный день анимации

В Калмыкии к этому дню приурочили презентацию мультфильма по мотивам калмыцкого героического эпоса "Джангар" - "Вселенная эмоций". Картина создана на двух языках – калмыцком и русском, её автор - детская лаборатория анимации. Она была создана Национальным фондом "Наследие бумбы".

Юные мультипликаторы в своей работе использовали технику бумажной перекладки и покадровой анимации. Помощь в этом им оказала студия из Санкт-Петербурга.

Фото взято в свободном доступе.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Голосование в конкурсе Теегин айс
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия