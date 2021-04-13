Сегодня православные отмечают Радуницу

Она традиционно приходится на 9 день после Пасхи и посвящена поминовению усопших. На Радуницу принято посещать могилы своих близких. Живые делятся радостью о воскресшем Христе с умершими. Ведь для них Пасха имеет особое значение. Таким образом верующие выражают надежду на будущее воскрешение всех людей.

В столице, в рамках празднования, состоялось Крестное шествие на городское кладбище. Утром в Казанском кафедральном соборе провели Божественную Литургию.