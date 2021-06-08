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4 июля, 11:27
НовостиОбразование

Дошкольное учреждение № 28 в числе победителей «Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад»

Дошкольное учреждение № 28 в числе победителей «Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад»

Тысяча лучших образовательных организаций страны для малышей, которые получат возможность улучшить материально-техническую базу. Сертификат коллективу элистинского детсада вручил глава администрации города Дмитрий Трапезников.

Сейчас в этих стенах открыты 14 групп, две из них - для детей с тяжелыми нарушениями речи, еще две – национальные. Всего здесь ежедневно принимают свыше трехсот воспитанников.

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