Сегодня в свое первое путешествие отправится поезд Элиста-Анапа-Элиста

В период отпусков для жителей Калмыкии новый железнодорожный маршрут – это возможность добраться до курорта самым безопасным способом. Проект стал возможен, благодаря взаимодействию правительства республики и российских железных дорог. Поезд до Анапы станет первым регулярным маршрутом. Оценила уровень комфорта и познакомилась с первыми пассажирами наш корреспондент Елена Алексенко.