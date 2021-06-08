3 июля, 21:47
 27 °C
87,07
73,62
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 июля, 18:13
Новости

Сегодня в свое первое путешествие отправится поезд Элиста-Анапа-Элиста

Сегодня в свое первое путешествие отправится поезд Элиста-Анапа-Элиста

В период отпусков для жителей Калмыкии новый железнодорожный маршрут – это возможность добраться до курорта самым безопасным способом. Проект стал возможен, благодаря взаимодействию правительства республики и российских железных дорог. Поезд до Анапы станет первым регулярным маршрутом. Оценила уровень комфорта и познакомилась с первыми пассажирами наш корреспондент Елена Алексенко. 

 

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия