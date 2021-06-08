3 июля, 18:13
Сегодня в свое первое путешествие отправится поезд Элиста-Анапа-Элиста
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В период отпусков для жителей Калмыкии новый железнодорожный маршрут – это возможность добраться до курорта самым безопасным способом. Проект стал возможен, благодаря взаимодействию правительства республики и российских железных дорог. Поезд до Анапы станет первым регулярным маршрутом. Оценила уровень комфорта и познакомилась с первыми пассажирами наш корреспондент Елена Алексенко.